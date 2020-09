Sardegna: risanato bilancio dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 173 milioni di euro il bilancio di esercizio 2019 dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, in pareggio e completamente risanato rispetto a cinque anni fa quando faceva segnare una perdita di oltre 16 milioni. Il disavanzo tecnico è di appena 931 mila euro, che al netto dell'Irap raggiungerebbe addirittura un risultato economico positivo di quasi quattro milioni. Il bilancio dell'Azienda, a cui fanno capo il Policlinico Duilio Casula e il San Giovanni di Dio, è stato siglato dal direttore generale Giorgio Sorrentino e ha già ricevuto l'approvazione del collegio sindacale, che ha certificato anche una riduzione delle perdite del 43 per cento rispetto all'anno precedente. "Il risanamento è frutto del lavoro di tutti i 1.714 dipendenti dell'Azienda, tra personale sanitario, amministrativo e tecnico: tutti si sono tutti si sono impegnati al massimo per farla crescere, grazie anche all'attenzione da parte della presidenza della Regione e dell'assessorato alla Sanità", ha detto Sorrentino. (Rsc)