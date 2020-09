Torino: treni, dal 2021 la Sfm1 Canavesana passerà da Gtt a Trenitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' quasi pronta, a Torino, l'aggiudicazione della gara per il passaggio della gestione delle due linee ferroviarie SfmA (Torino-Aeroporto-Ceres) e Sfm1 (Canavesana Pont-Rivarolo-Chieri) da Gtt a Trenitalia. La Canavesana sarà la prima a cambiare gestione dal primo gennaio 2021, mentre la linea per l'aeroporto avrà tempi un po' più lunghi. Sono coinvolti nel passaggio di gestione circa 300 lavoratori, ora dipendenti Gtt: i primi 180 passeranno a Trenitalia nella prima fase del nuovo servizio, mentre la situazione non è ancora definita per i 120 lavoratori che riguardano l'infrastruttura che rimane in capo a Gtt fino al passaggio a RFI che la Regione sta coordinando. E' quanto è emerso oggi in Regione nella riunione della Commissione Trasporti, durante l'audizione dei rappresentanti di Cgil (Francesco Bernardo), Cisl (Claudio Furfaro) e Ugl (Salvatore Monaco), Agenzia Mobilità, Trenitalia, Gtt. I sindacati hanno posto l'accento sullo spostamento dei lavoratori da Gtt a Trenitalia: "Ci vuole un protocollo chiaro su come verrà gestito il reimpiego dei lavoratori ed anche l'utilizzo o meno delle officine meccaniche di Rivarolo e Ciriè. Alcuni lavoratori Gtt non intendono passare a Trenitalia perchè in vista dell'imminente pensionamento a loro non conviene spostarsi". (segue) (Rpi)