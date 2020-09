Referendum: Laboccetta (Polo Sud), se vince il No sarà inevitabile il tramonto dei grillini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se dovesse prevalere il fronte del No al referendum del 20 e 21 settembre, come da tempo sostengo, finirebbe definitivamente anche la sbornia grillina che fa anni ha intossicato buona parte degli Italiani". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Chi crede nel primato della Politica non può seguire i cinquestelle in questo ennesimo spot gonfio di demagogia - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Una parola forte e chiara, dopo quella di Berlusconi su questo tema, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, anche se in zona Cesarini, puo' fare sicuramente la differenza". (Ren)