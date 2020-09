Coronavirus: 12 agenti positivi nel comando di S. Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 12 il numero degli operatori risultati positivi ai tamponi. Questo il bilancio dello screening organizzato dal comando della Polizia locale di Napoli e dalla direzione dell'Asl Na 1, per fronteggiare l'emergenza da Covid 19 che ha interessato la unità operativa S. Lorenzo che opera nel centro storico cittadino. Risalendo poi nella catena dei contatti è stato accertato che sono 70 gli operatori che, sebbene negativi al tampone, hanno avuto rapporti stretti con i colleghi risultati positivi alle verifiche e che dovranno rispettare il periodo di quarantena che parte dal momento in cui si sono sottoposti all'esame e che potranno rientrare alla fine della prevista sorveglianza sanitaria. Il Comando è in attesa poi del via libera della direzione della Asl, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, per far rientrare in servizio attivo i 54 operatori risultati negativi ai tamponi e che non hanno avuto contatti stretti con i positivi. Si è provveduto intanto a sanificare sia la sede della unità operativa San Lorenzo che le auto di servizio assegnate a quel reparto. (Ren)