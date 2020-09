Napoli: Pdf, vergognose accuse dell'Arcigay alla famiglia Gaglione, bieca strumentalizzazione per fini politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi - aggiungono Esposito e Mercogliano - in questa vicenda, attendiamo l'esito delle indagini della magistratura, che faranno sicuramente luce sulla dinamica dei fatti, ma sicuramente non presteremo il fianco per provare a portare acqua al nostro mulino come hanno fatto quelli di Arcigay, che immediatamente hanno sferrato un duro, violento e vomitevole colpo ai fianchi di una famiglia ferita nell'orgoglio e nel dolore che in questo momento dovrebbe essere la lasciata in pace. Abbiamo sentito l'avvocato Domenico Paolella, legale della Famiglia, per comunicargli la disponibilità del nostro presidente nazionale Mario Adinolfi, che sarà venerdì a Napoli a Scampia per la conclusione della campagna elettorale, a incontrare Don Maurizio Patriciello e la famiglia Gaglione, se vorranno, per portare la solidarietà del nostro Movimento in una terra come Caivano che in questo momento deve essere rispettata, perché questo dolore non deve avere nessun colore politico". Infine i dirigenti hanno ricordato che Mario Adinolfi, stasera tratterà la delicata vicenda nel corso della trasmissione "Diritto e rovescio" in onda su Rete 4 e condotta dal giornalista Paolo Del Debbio (Ren)