Scuola: a Cagliari verso ripresa lezioni il 22 settembre, il Comune, "sforzo immane da parte di tutti"

- "Uno sforzo immane di tutto il personale, dirigenti e docenti in prima linea". Così l'assessore alla Pubblica istruzione del comune di Cagliari, Rita Dedola ha descritto ieri nella seduta straordinaria del Consiglio comunale del capoluogo sardo, tenutasi via streaming, le operazioni che stanno precedendo l'apertura delle scuole cittadine in vista della ripresa delle lezioni fissata per il prossimo 22 settembre. "Ho visto docenti segnare per terra le frecce dei percorsi d'ingresso degli alunni", ha raccontato Dedola, reduce da su un sopralluogo agli istituti scolastici effettuato insieme al sindaco Paolo Truzzu. Sulla situazione ha riferito anche l'assessore ai lavori pubblici, Gabriella Deidda: "Sono quattro le ditte che hanno curato l'adeguamento degli istituti scolastici alle disposizioni governative - ha detto - operazione per la quale sono stati utilizzati 670mila euro di fondi Por". (segue) (Rsc)