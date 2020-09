Scuola: Nappi (Lega), con noi subito 5mila insegnanti per studenti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca pensa alla campagna elettorale e abbandona totalmente le famiglie con disabili". Lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, candidato alle regionali in Campania con la Lega. "Oltre 30mila ragazzi speciali che meritano tutta l'attenzione delle Istituzioni, non soltanto l’amore delle loro famiglie. È un dovere garantire loro subito i 5mila insegnanti di sostegno che mancano per l’incompetenza di De Luca e dell’Azzolina. Sarà il primo atto del governo di centrodestra che cambierà la Campania a partire da lunedì prossimo", ha concluso Nappi. (Ren)