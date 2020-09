Piemonte: Regione, sì a gruppo di lavoro sulle politiche della famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costituire un gruppo di lavoro, all’interno della Commissione Sanità, per discutere e approfondire le politiche della famiglia. È la proposta, avanzata dal gruppo Moderati, accolta ieri pomeriggio all’unanimità in Regione Piemonte dalla quarta Commissione, alla presenza dell’assessore regionale alla Famiglia e al Welfare. L’idea, come ha spiegato il capogruppo dei Moderati, è nata in seguito all’approvazione della legge regionale 16/19 sul "fattore famiglia" ed è condivisa dal Forum delle Associazioni familiari del Piemonte: un’occasione per esaminare il corpus legislativo piemontese e lavorare a nuove proposte in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie. I rappresentanti del gruppi di maggioranza (Lega e Fi) e di minoranza (Pd, M5s, Monviso e Luv) hanno aderito alla proposta sottolineando la necessità di offrire sostegno, non tanto attraverso forme di assistenzialismo quanto con agevolazioni e servizi. L’assessore al Welfare ha poi svolto un’informativa sul Piano regionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021. Un Piano che la Regione presenterà per la prima volta al Ministero adeguando la propria normativa a quella dello Stato per poter accedere alle risorse del Fondo nazionale, che per il Piemonte ammontano a 90 milioni di euro: 45 per il 2020 e 45 per il 2021. (segue) (Rpi)