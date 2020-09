Piemonte: pillola abortiva in day hospital, Regione sta verificando legittimità del provvedimento del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito alle polemiche sull’utilizzo della pillola abortiva Ru486 in day hospital, la Sanità del Piemonte non ha preso, al momento, alcuna decisione". Così, in una nota, la Regione Piemonte. "L’assessore regionale agli Affari legali sta verificando con l’Avvocatura regionale eventuali profili di illegittimità del provvedimento del Ministero della Salute rispetto alle disposizioni della Legge 194, in quanto sarebbero emerse delle criticità - prosegue il comunicato - . L’argomento non è ancora approdato al tavolo della Giunta regionale, né è stato oggetto di valutazioni etiche da parte dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, che attende di conoscere il quadro completo degli approfondimenti legali in corso". (Rpi)