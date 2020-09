Torino: treni, dal 2021 la Sfm1 Canavesana passerà da Gtt a Trenitalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingegner Marco Della Monica, direttore Trasporto regionale Trenitalia, ha assicurato che "dal primo gennaio 2021 attiveremo la linea Sfm1 che sarà gestita con i nostri treni Rock, Pop e Jazz. Invece per la SfmA (Torino-Aeroporto-Ceres) dobbiamo attendere il certificato di idoneità per la sicurezza del servizio. La nostra gestione potrebbe iniziare quindi nel secondo semestre del 2021". Sui tempi del passaggio di gestione è intervenuto Piero La Scala, dirigente Gtt: "Bisogna fare chiarezza sugli aspetti contrattuali e sui tempi del passaggio. Ci sarà un periodo di doppia gestione su cui stanno già studiando i singoli gruppi di lavoro". Il direttore dell'Agenzia per la Mobilità, Cesare Paonessa, ha detto: "stiamo seguendo i vari passaggi per arrivare all'avvio del nuovo servizio che dovrebbe portare anche ad un vero rinnovamento, tutto sta procedendo per il meglio nella massima collaborazione. Nella fase transitoria Trenitalia non gestirà ancora tutto il servizio e quindi nemmeno tutto il personale". Dopo l'audizione sono intervenuti con la richiesta di chiarimenti i consiglieri dei gruppi M5s, Pd, Luv. (Rpi)