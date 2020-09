Sardegna: atteso entro oggi provvedimento di sospensione del Tar per l'ordinanza anti-Covid di Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici del Tar Sardegna emetteranno verosimilmente entro la giornata di oggi il provvedimento di sospensiva dell'ordinanza dela regione Sardegna, in vigore da ieri, che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata nell'isola che non si siano presentati all'imbarco con una certificazione di negatività al Covid-19. Ieri l'avvocatura dello Stato ha depositato l'atto di impugnazione, la cui istruttoria è stata aperta dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia e l'avvocatura dello Stato. La sospensiva bloccherà gli effetti dell'ordinanza della Regione che comunque sarà discussa la prossima settimana dai giudici amministrativi. (Rsc)