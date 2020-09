Napoli: ministro Provenzano, dobbiamo farci carico dei sogni dei più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui a Foqus i bambini mi hanno parlato dei loro sogni e dei loro desideri. Dobbiamo farci carico dei bisogni di questo quartiere e di questa realtà, a partire dai servizi che mancano. Ma non dobbiamo trascurare, qui e in generale al Sud, i desideri dei bambini che hanno il diritto di vederli realizzati. Questa è la grande lezione dell'esperienza di questa mattina qui a Foqus e a San Giovanni". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano questa mattina nel corso della sua visita a Foqus, Fondazione Quartieri Spagnoli. (Ren)