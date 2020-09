Rifiuti: traffico illecito nel Casertano, 8 misure cautelari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli inquirenti, tale attività avrebbe visto il coinvolgimento dell’intero management della Sider Recuperi srl, che, in tal senso, “avrebbe costituito una ben organizzata associazione a delinquere, avente quale scopo lo smaltimento illecito dei rifiuti ferrosi”, stimato in centinaia di tonnellate, con conseguenti illeciti proventi pari, nel periodo monitorato, a ca. 175.000 euro. Lo stesso gip, nel contesto delle motivazioni a supporto del provvedimento cautelare, con riferimento alla continuità della condotta, ha sottolineato come “la Sider opera principalmente ‘come non può’ e solo occasionalmente ‘come può’, in quanto le dinamiche delittuose erano tutt’altro che isolate”. Contestualmente all’applicazione delle misure cautelari personali, il Noe di Caserta ha sequestrato l’impianto e di 2 autocarri con i quali venivano effettuati gli illeciti conferimenti, per un valore stimato di ca. 1.000.000,00 di euro. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria i cespiti sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. (Ren)