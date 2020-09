Sardegna: l'allarme di Federalberghi "troppe incertezze, pioggia di disdette"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'incertezza, molti stanno rinunciando alle vacanze in Sardegna e questa nuova situazione ha completamente bloccato le prenotazioni". Lo denuncia Paolo Manca, presidente regionale di Fedralberghi a proposito della situazione venutasi a creare con l'ordinanza del presidente della regione Sardegna che ha istituito una sorta di passaporto sanitario per chi arriva nell'Isola e l'impugnazione della stessa da parte del governo nazionale. Un caos di cui rischia di fare le spese l'industria turistica sarda già duramente provata dall'emergenza Covid. "Altro che allungamento della stagione - spiega Manca - arriverà una pioggia di disdette. Non abbiamo ancora numeri precisi: molti stanno rinunciando anche a costo di perdere il biglietto della nave o dell'aereo per evitare di rimanere bloccati in Sardegna". (segue) (Rsc)