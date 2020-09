Regonali: Ronzulli (FI), Emiliano deve fare le valigie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 15 anni di disastri è giunto il momento di liberare la Puglia dalla sinistra: Emiliano deve fare le valigie e noi dobbiamo aiutarlo andando a votare per il centrodestra unito e per Raffaele Fitto. Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, durante una manifestazione elettorale a Spinazzola (Bat) in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative. "Questa terra merita di meglio e ha bisogno di una guida capace di risolvere quei problemi rispetto ai quali non si è fatto assolutamente nulla, se non aggravarli: Emiliano è espressione di quel governo centrale che pensa alla Puglia e al Mezzogiorno non come a un'area in cui investire per creare lavoro, sviluppo e ricchezza, ma come un territorio destinato a vivere di sussidi, di mancette da elargire in occasione degli appuntamenti elettorali", ha detto, aggiungendo che in questo modo "non torneremo mai a essere competitivi, non riusciremo mai a rilanciare le nostre tante eccellenze, a partire dal turismo per arrivare all'agricoltura". La mentalità della sinistra, ha continuato, ha "distrutto questa terra che adesso può avere il riscatto che merita: bisogna mandare a casa Emiliano e facendolo arriverà un sonoro avviso di sfratto anche al governo che ha reso il paese il fanalino di coda d'Europa, così come la Puglia è diventata una delle ultime regioni d'Italia grazie a chi ha amministrato finora". (Com)