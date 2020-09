Terra dei Fuochi: ministro Costa, bene operazione "Dirty iron" contro crimini ambientali nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi complimento con la Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale antimafia e con i carabinieri del Noe di Caserta per l’incessante impegno profuso nelle investigazioni sui crimini ambientali perpetrati in un territorio particolarmente delicato come quello della Terra dei Fuochi. Un grande impegno che oggi ripaga tutta la collettività con l’aver messo fine ai crimini contro l’ambiente di questa organizzazione attiva nel Casertano”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato la notizia della conclusione dell’indagine denominata dagli inquirenti "Dirty iron"’, relativa allo smaltimento illecito di rifiuti speciali da parte di un'azienda del Casertano. (Ren)