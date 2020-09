Roma: Ride4Vape, termina nella capitale il bike tour lanciato da Anafe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ride4Vape è stata un'avventura incredibile, per noi era importante portare queste 50 ricerche all'attenzione dell'Iss: ora auspichiamo che il tavolo di confronto sia continuo e proficuo e che la sigaretta elettronica e in generale i prodotti liquidi da inalazione, in un'ottica di rischio ridotto, vengano considerati dalle istituzioni sanitarie parte delle alternative nella lotta al fumo", ha commentato Roccatti, ricordando che in Italia si contano circa 12 milioni di fumatori e ben il 75 per cento non riesce o non vuole togliersi un vizio mortale che causa ogni anno, solo in Italia, più di 80 mila decessi. Da una ricerca della Queen Mary University (Londra), prosegue la nota, le sigarette elettroniche risultano più efficaci rispetto alle terapie a base di cerotti o compresse, tanto che l'80 per cento del campione la ritiene un'alternativa valida per abbandonare la sigaretta classica. Tra le altre evidenze scientifiche più significative e presenti nella chiavetta lo studio condotto dal Centro antifumo ospedale San Giovanni Bosco di Torino, in cui si dà evidenza di come il passaggio alla sigaretta elettronica determini una fortissima riduzione dei livelli di monossido di carbonio nell'organismo dopo solo 6 mesi dal suo utilizzo esclusivo. Livelli addirittura paragonabili a quelli di un non fumatore. (Com)