Regionali: Odierna (Lega), nomina last minute in sanità per fratello di una candidata Pd a Salerno (2)

- "Una gestione della politica clientelare - ha aggiunto Odierna - trasferita da Salerno, direttamente in Regione Campania in questi cinque anni. De Luca ci ha abituati a questo tipo di occupazione e di nomine nella sanità pubblica, senza scrupoli non guardando all'interesse e alla salute della gente. Un qualcosa di simile è stato fatto al Ruggi di Salerno con la nomina del suo consigliere politico Enrico Coscioni. Un'operazione perfetta quella confezionata per il consigliere e braccio destro alla sanità di De Luca, Enrico Coscioni, nominato oltre due anni fa primario di un reparto fatto sorgere dallo sdoppiamento della cardiochirurgia dell'ospedale Ruggi di Salerno. Tutto questo a danno di un luminare, di livello Nazionale, della Cardiochirurgia il dottor Severino Iesu, che è stato mortificato. Bisogna porre fine assolutamente a questo sistema De Luca. Il mio obiettivo, una volta eletto consigliere regionale, è proprio quello di vigilare e fare in modo che queste cose non accadano più", ha concluso. (Ren)