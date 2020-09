Roma: Ride4Vape, termina nella capitale il bike tour lanciato da Anafe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso stamani il bike tour Ride4Vape lanciato dall'Associazione nazionale produttori di fumo elettronico (Anafe) aderente a Confindustria con il sostegno della Lega italiana antifumo (Liaf). Stando al relativo comunicato stampa, l'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare media, consumatori e istituzioni sui rischi legati al fumo tradizionale, diffondendo la cultura della riduzione del rischio (propria di prodotti innovativi senza combustione come le sigarette elettroniche) e le relative informazioni di natura scientifica. Dopo aver lasciato Torino domenica scorsa in sella alla sua bicicletta, prosegue la nota, il presidente dell'Associazione Umberto Roccatti ha percorso quasi 700 chilometri raccontando, durante le quattro tappe, i dettagli e il significato di questo tour attraverso un live Facebook. E così questa mattina, presso l'Istituto superiore di sanità dove Roccatti ha consegnato una chiavetta Usb contenente oltre 50 studi indipendenti sulle e-cig, si è conclusa la pedalata. (segue) (Com)