Regionali: domani Ciarambino chiude a Napoli con Di Maio e Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 18.30 in piazza Carità a Napoli, si terrà l'evento di chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Lo ha confermato in una nota il M5s campano: "Con la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino e i candidati M5s al consiglio regionale della Campania, saranno presenti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il ministro della Giustizia Allfonso Bonafede, la vicepresidente del Senato della Repubblica Paola Taverna, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo e il sottosegretario allo Sviluppo Economico Alessandra Todde". (Ren)