Coronavirus: Vuolo (Lega), tre migranti positivi in struttura a Sarno (Sa) rischio bomba sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "n Campania sono risultati positivi al Covid tre migranti ospiti di una struttura alberghiera di Sarno che, da diversi anni e sotto l'egida della Prefettura, ospita persone provenienti dall'estero che sono alla ricerca di rifugio. Ad oggi le autorità hanno isolato 50 persone tra ospiti e addetti dell'Hotel Fluminia, un'autentica bomba virale pronta ad esplodere e scoperta chissà come". Lo ha detto Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega: "E' il momento di capire, lo chiedo al sindaco in primis e agli organi preposti: come è stato possibile che tre ospiti abbiano contratto il virus? Si sono allontanati per andare all'estero? Se sì, perché nessuno l'ha comunicato? In Europa stanno facendo di tutto per contenere il virus, ma scoprire che a Sarno si entra e si esce indisturbati lo trovo assurdo. Pretendo le spiegazioni del sindaco Canfora".(Ren)