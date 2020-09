Regionali: Caldoro, da Scampia un messaggio chiaro con Meloni a elettori del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Napoli con Giorgia Meloni abbiamo lanciato un messaggio chiaro a tutti gli elettori di centrodestra: domenica e lunedì possiamo mandare a casa il malgoverno della sinistra in regione e al governo. La Campania è la seconda Regione d'Italia e la più importante al voto in questa tornata elettorale. Siamo qui a Scampia per rinnovare il nostro messaggio per il futuro della nostra terra, all'insegna della legalità, della trasparenza e dell'onestà, dopo 5 anni di clientelismo esasperato, appalti sotto indagine e una logica familistica che umilia Napoli e la Campania. Il centrodestra è unito e vuole vincere. Mi appello agli elettori di centrodestra: andiamo tutti a votare". Lo ha affermato Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, nel corso del tour elettorale di Giorgia Meloni a Napoli. (Ren)