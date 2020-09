Regionali: Nappi (Lega), sciocchezze su di me, querelo De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi rendo conto che De Luca si intende di lana perché abituato alle pecore che lo seguono, ma ormai il tempo delle barzellette sta per scadere. Per conto mio sporgerò querela nei confronti di questo millantatore per le stupidaggini e le inesattezze dette anche oggi". Lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, candidato alle regionali in Campania con la Lega, riferendosi le accuse rivolte da Vincenzo De Luca nei suoi confronti nel corso di una conferenza stampa: "Lui del resto è abituato così: a mentire sapendo di farlo. I campani faranno di meglio domenica. Lo sbatteranno fuori dal palazzo e lo riporteranno nel suo recinto". (Ren)