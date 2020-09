Sardegna: uccise l'ex compagna nel sassarese, giudizio immediato per un 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà processato con rito immediato, Francesco Douglas Fadda, il 45 enne responsabile dell'omicidio di Zdenka Krejcikova, 40 anni, uccisa il 26 ottobre dell'anno scorso dopo una discussione con Fadda, il suo ex compagno, in un bar di via Tiziano a Sorso, nel sassarese. Per l'uomo le accuse sono di omicidio aggravato, sequestro di persona, tortura, resistenza a pubblico ufficiale e porto di coltello. Francesco Douglas Fadda, aveva colpito l'ex compagna con una coltellata all'addome in un bar. L'aveva poi caricata in macchina insieme alle figlie gemelle di 11 anni della donna ed è fuggito fino ad Ossi dove ha abbandonato la vittima in un appartamento nei pressi della Guardia medica prima di darsi nuovamente alla fuga. L'uomo è stato poi fermato a Sassari nel parcheggio di un centro commerciale. (Rsc)