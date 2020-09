Scuola: Mobilio (Pd), sul ritorno in classe De Luca aveva ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio delle lezioni in classe e quello che sta accadendo nelle altre regioni d'Italia ci dice chiaramente che sulla scuola ci sono stati dei ritardi. Classi in cui mancano docenti, bambini disabili che sono stati mandati a casa perché non c'è l'insegnante di sostegno, scuole che sono state chiuse. Quindi, ancora una volta, il presidente De Luca aveva ragione quando, già da diverso tempo, si diceva preoccupato rispetto a una organizzazione che è ancora oggi in ritardo". Lo ha dichiarato in una nota il candidato al consiglio regionale Pd Giordana Mobilio.(Ren)