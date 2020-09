Salerno: Fiadel, lavoratori de La Fabbrica senza stipendio da due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna risposta alla richiesta d'incontro per i lavoratori de La Fabbrica". Lo fa sapere la Fiadel, da tempo impegnata al fianco degli operatori "che non percepiscono stipendio da mesi". "I nostri appelli – ha spiegato Angelo Rispoli, segretario provinciale del sindacato – continuano a cadere nel vuoto. Abbiamo scritto un'accorata lettera all'amministratore dell'azienda, invocando risposte certe per i lavoratori del settore pulizia. Sono persone che da due mesi non prendono lo stipendio, pur dovendo badare alle proprie famiglie, e che non vedono alcuno spiraglio di luce nel loro futuro. Purtroppo al momento non abbiamo ricevuto risposta, ma non intendiamo fermarci. Chiediamo di nuovo l'intervento delle istituzioni, è inaccettabile che le problematiche del personale vengano ignorate in questo modo. Il nostro è anche un estremo tentativo di arginare la tensione che ormai monta inesorabile tra gli operatori, stufi di dover bussare alla porta de La Fabbrica per avere ciò che gli spetta di diritto", ha concluso Rispoli.(Ren)