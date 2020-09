Rifiuti: traffico illecito nel Casertano, 8 misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'operazione "Dirty Iron" i carabinieri per la Tutela ambientale hanno eseguito 8 misure cautelari nei confronti di imprenditori e operai della società Sider Recuperi srl di San Tammaro (Ce). Secondo la Dda di Napoli gli indagati sono responsabili di associazione per delinquere e traffico illecito di rifiuti. L’attività investigativa, delegata dalla Dda di Napoli ai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caserta, avrebbe consentito di documentare la commissione di una serie di condotte aventi a oggetto lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi, all’interno dell'impianto di stoccaggio di San Tammaro. Nel dettaglio, i rifiuti, una volta “transitati” per l’impianto di stoccaggio, venivano “ripuliti” e “regolarizzati documentalmente”. Sono stati acquisiti, nella fase delle investigazioni, presso l’impianto, fatture e formulari di identificazione del rifiuto, apparsi redatti “ad hoc”, in quanto riportanti false indicazioni sulla reale provenienza e trasporto dei rifiuti ferrosi ed i quantitativi effettivamente incamerati. I molteplici servizi di pedinamento realizzati dai militari del Noe hanno documentato numerosi conferimenti di rottami ferrosi, non ufficiali, da parte di piccole imprese, e con automezzi peraltro sprovviste delle necessarie autorizzazioni al trasporto dei rifiuti.(Ren)