Regionali: +Europa, domani conferenza stampa con Della Vedova, Falasca e Senatore

- "Siamo pronti allo sprint finale, stiamo dimostrando in questa campagna elettorale che è possibile portare una iniezione di europeismo e libertà in Campania". Così Alessandra Senatore, vice presidente nazionale di +Europa, partito che partecipa alle elezioni regionali campane del 20 e 21 settembre in Campania, con la lista "Più Campania in Europa", in coalizione per Vincenzo De Luca presidente, nell'annunciare la conferenza stampa "Più Campania in Europa: ora tocca a voi" prevista per domani 16 settembre alle ore 10.30 al Grand Hotel Parker's (Corso Vittorio Emanuele, 135 - Napoli). L'incontro si svolgerà alla presenza dell'on. Benedetto Della Vedova segretario nazionale +Europa, Pier Camillo Falasca vicesegretario nazionale, i dirigenti regionali e i candidati alle elezioni regionali. (Ren)