Campania: domani viceministro Cancelleri all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi

- Domani alle 9 il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri sarà all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Lo ha reso noto il M5s in un comunicato. Con lui saranno presenti i senatori Francesco Castiello, Andrea Cioffi, Agostino Santillo, Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano. Nel corso della visita, si legge nella nota, verrà fatto un punto sul piano di rilancio dell'aeroporto dopo la firma sul decreto di concessione per il via libera al progetto di integrazione dell'aeroporto "Salerno-Costa d'Amalfi" con l'aeroporto di Napoli. Secondo il M5s si tratta di "un risultato atteso da 20 anni e realizzato grazie a un lavoro sinergico tra governo e portavoce del Movimento 5 stelle ad ogni livello istituzionale".(Ren)