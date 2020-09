Regionali: Odierna (Lega), nomina last minute in sanità per fratello di una candidata Pd a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nomine last minute per il governatore della Campania, a pochissimi giorni dal voto". Così in una nota Sebastiano Odierna, candidato al Consiglio regionale della Campania con Lega Salvini. "De Luca colpisce ancora - ha proseguito Odierna - non ha rispetto di niente e di nessuno e fino all'ultimo istante da Governatore continua a gestire la cosa pubblica come fosse un'azienda privata. Con delibera 911 del 14 settembre 2020, del direttore generale dell'Asl Napoli 1 centro, conferisce un incarico quinquennale di direttore dell'Uoc, direzione medica di presidio Po San Paolo di Napoli, a Walter Longanella fratello della candidata del Pd in provincia di Salerno Anna Longanella. Tutto questo a sei giorni dal voto. Non discutiamo della professionalità del dottore, anzi sono contento che un professionista del territorio salernitano abbia avuto il riconoscimento professionale che merita. Quello che discuto è il metodo e i tempi in cui è avvenuta la nomina: un vero e proprio metodo De Luca. Spero, che non abbia influito la candidatura, nelle liste del Pd, della sorella, Anna Longanella, stimata professionista di Castel San Giorgio e figlia dell'ex sindaco di Castel San Giorgio, Francesco. Una operazione poco trasparente alla vigilia delle elezioni regionali per l'entourage di Vincenzo De Luca. Insieme ai legali della Lega, stiamo studiando il caso e se ci sono gli estremi presenteremo denuncia. Una sorte di Spoils System con marchio di fabbrica De Luca". (segue) (Ren)