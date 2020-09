Napoli: da 4 chirurghi appena assunti 4.000 euro di doni a ragazzi autistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro chirurghi avevano organizzato la festa per la propria assunzione a fine gennaio; successivamente, a causa del Covid19 non era stato possibile organizzare il momento di consegna dei doni ai ragazzi del centro. Antonio d’Amore direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, ha detto: “Ringrazio questi giovani chirurghi che oltre a dimostrare le proprie capacità e conoscenze entrando stabilmente nell’equipe del dott. Pirozzi, hanno dimostrato di avere cuore, pensando agli altri nel momento in cui festeggiavano la propria assunzione. I ragazzi che assistiamo in questo centro hanno bisogno della professionalità e della dedizione di ciascuno di noi. Il fatto che dei giovani chirurghi di un nostro ospedale abbiano pensato di fare una donazione in favore di una struttura territoriale dell’Azienda è la prova che nella nostra Asl si è consolidato uno spirito di condivisione che rompe le barriere tra ospedale e territorio. Ringrazio inoltre, l’associazione Autism Aid per averci dato lo spunto per lavorare su un tema tanto delicato e importante qual’è l’assistenza ospedaliera ai pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico. La collaborazione con le famiglie e le associazioni è essenziale per far crescere la sanità”. I ragazzi hanno consegnato delle targhe ricordo ai chirurghi e dei cesti con prodotti alimentari realizzati dagli orti di Autism Aid. (Ren)