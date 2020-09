Campania: Peluso (Fd'I), direzione scolastica in grave ritardo su docenti precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico anche in Campania, i docenti precari iscritti nelle Gae non sono stati ancora chiamati in servizio e versano in una situazione di totale incertezza sul loro futuro lavorativo". Lo ha affermato la dirigente nazionale di Fratelli d'Italia per le Politiche per il Sud, Gabriella Peluso, candidata alle elezioni regionali in Campania. "Denunciamo il grave ritardo della Direzione scolastica regionale - ha proseguito - e la mancanza di chiarezza da parte dell'assessorato regionale all'istruzione che penalizza migliaia di docenti delle Gae dell'infanzia e lo stesso mondo scolastico che, particolarmente nella delicata fase di ripartenza, avrebbe bisogno del pieno organico del personale docente. Peluso ha sollecitato la Regione Campania e la Direzione scolastica regionale ad immettere in servizio i docenti in tempi rapidi. "Inoltre - ha aggiunto la dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni - chiederò al capogruppo alla Camera dei deputati di Fd'I on. Francesco Lollobrigida, di farsi promotore di una norma che ponga fine al sistema delle Gae e che consenta l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti iscritti nelle Gae che, è opportuno ricordarlo, hanno vinto un regolare concorso, sono in possesso di laurea, specializzazione ed esperienza didattica maturata, in condizione di precarietà, da decine di anni", ha concluso Peluso. (Ren)