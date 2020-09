Imprese: Cdp e Credit Agricole Italia insieme per sostenere crescita di Andriani Spa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo orgogliosi, ha aggiunto Alessio Foletti, responsabile della direzione Banca d'impresa di Credit Agricole Italia, di sostenere un'eccellenza del settore agroalimentare italiano come Andirani. "Il nostro Gruppo si è sempre distinto per il sostegno al settore Agri-Agro, che è nel proprio Dna, affiancando le aziende nel loro percorso di crescita e di innovazione", ha detto. "Esprimiamo soddisfazione per la fiducia espressa da Cdp e Credit Agricole Italia nei nostri confronti, che ha riconosciuto la solidità della nostra realtà e dei progetti in corso: spero che sia solo il primo step per costruire una collaborazione duratura con Cdp e Ca Italia, affinché nel prossimo futuro possa supportare Andriani nel suo percorso di crescita, che prevede ulteriori investimenti e sforzi economici per consolidare il modello di business, rafforzare la value position sul mercato italiano ed internazionale, sempre più attento ai temi di alimentazione consapevole e di sostenibilità ambientale", ha concluso l'amministratore delegato di Andriani, Michele Andriani. (Com)