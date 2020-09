Regionali: Lega, due giorni di gazebo davanti agli ospedali di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega Campania, domani dalle ore 10 alle ore 13, nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale del Mare (via Enrico Longo, Napoli) e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale San Giovanni Bosco (via Filippo Maria Briganti 255, Napoli) scende in campo a presidio della legalità e della sicurezza degli ospedali napoletani allestendo all'esterno degli stessi gazebo informativi rivolti alla cittadinanza". L'annuncio in una nota. Agli incontri saranno presenti il coordinatore regionale della Lega Campania Nicola Molteni ed il presidente dell'associazione Campo Sud Marcello Taglialatela, già componente della commissione antimafia presso la Camera dei Deputati. (Ren)