Sardegna: rapporto semestrale Crif, il 44,7 per cento dei sardi ha rate o mutui da pagare

- Torna ai livelli pre-lockdown anche in Sardegna la domanda di prestiti e mutui. E' quanto emerge dal rapporto semestrale di Crif, società specializzata nelle analisi creditizie che conferma la crescita delle richieste. In Sardegna il 44,7 per cento dei residenti ha rate o mutui da pagate: in media ciascun utente deve restituire 277 euro per saldare un debito residuo di oltre 25 mila euro. La media degli indebitate sale al 51 per cento dei residenti nel cagliaritano mentre nel nuorese è del 39,2 per cento, mentre la rata media mensile varia dai 260 euro dei sud Sardegna ai 295 della provincia di Sassari. Differenze territoriali anche sul debito da restituire: si va dai 28 mila euro per ogni sassarese ai 22.400 euro per ogni cittadino del sud Sardegna. Nell'isola oltre il 50,6 per cento dei finanziamenti è finalizzato all'acquisto di beni come mobili, elettrodomestici o veicoli. (Rsc)