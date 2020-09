Regionali: Ciarambino (M5s), inclusione sociale e lavorativa per riabilitare detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania ci sono circa 15mila detenuti, metà dei quali ospiti delle carceri della nostra regione. Il garante dei detenuti della Campania ci informa che l'80 percento di queste persone una volta fuori dal carcere torna a delinquere. E questo è il segno del fallimento di un sistema". Lo ha affermato in una nota il candidato M5s Valeria Ciarambino a margine della visita del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Io voglio partire da un dato: questo numero si riduce del 90 percento ogni volta che si fanno progetti di inclusione lavorativa e di formazione dei detenuti. Oggi, con il ministro per la Giustizia Bonafede, siamo venuti a visitare un esempio di inclusione lavorativa, che è la cooperativa Le Lazzarelle, che ho già visitato all'interno del carcere di Pozzuoli, dove dieci detenute sono diventata esperte nella torrefazione del caffè". Ciarambino ha aggiunto: "Come Regione Campania, voglio puntare sulla formazione dei detenuti, misura importante per la sicurezza delle città e per la legalità. Dobbiamo fare in modo che in queste persone, una volta uscite dal carcere, abbiamo l'opportunità di reinserirsi nella società ed evitare di tornare a delinquere".(Ren)