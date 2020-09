Scuola: Ronzulli (FI), su ordinanza Piemonte Azzolina spreca tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del ministro Azzolina di impugnare l'ordinanza della regione Piemonte sull'utilizzo dei termoscanner a scuola è semplicemente assurda: invece di risolvere gli enormi problemi che ancora gravitano attorno all'avvio del nuovo anno scolastico, perde tempo in liti temerarie contro chi, come il governatore Cirio, sta cercando di garantire la massima sicurezza sanitaria degli studenti e di tutto il personale scolastico, adottando soluzioni logiche. Così in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. "La scuola è il primo posto dove sarebbero dovuti essere previsti i termoscanner che, come noto, sono presenti e obbligatori sui luoghi di lavoro, nei negozi, in stazioni e aeroporti: la scuola è forse meno importante di un supermercato? Inoltre, lo scontro tra governo e regioni, che cercano di supplire alle gravi carenze dell'esecutivo, è durato troppo a lungo, va avanti fin dall'inizio della pandemia e adesso deve finire", ha detto. (Com)