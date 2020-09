Molise: approvato dal Consiglio regionale atto di indirizzo per prorogare contratto lavoratori del comparto sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso della lunga seduta di oggi, ha approvato, tra l'altro, anche un atto di indirizzo in materia sanitaria con il quale si i impegna il presidente della giunta regionale a sollecitare il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) a prorogare il contratto agli operatori socio sanitari e agli infermieri, così come previsto nelle clausole, per i 6 mesi contemplati, onde evitare che l'azienda sanitaria possa rimanere senza personale da impiegare non solo per fronteggiare l'emergenza Covid 19, ma anche per tutte le altre prestazioni sanitarie che vengono effettuate presso l'Azienda sanitaria regionale, dove sono impiegate le figure in questione. Nell'ordine del giorno si chiede, inoltre, di individuare nel più breve tempo possibile, attraverso procedure ad hoc, soluzioni per garantire un rapporto di lavoro per assicurare al sistema socio-sanitario un'adeguata dotazione di personale. Si chiede, poi, in aggiunta, di istituire un Tavolo di confronto con i lavoratori, il presidente della Regione, il commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario e il direttore generale di Asrem, oltre che le sigle sindacali, al fine di stabilire quali possano essere gli strumenti da poter utilizzare per poter garantire la continuità assistenziale ai cittadini molisani. Si impegnano, in ultimo, il presidente della Regione e il direttore generale dell'Asrema verificare la possibilità di inserire nei bandi per reclutare personale Oss e infermieristico, un punteggio specifico per coloro i quali hanno dato un aiuto concreto in piena emergenza sanitaria. (Gru)