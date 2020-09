Campania: Muscarà (M5s), bonus famiglie di De Luca ennesima boutade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli annunci delle soluzioni di sostegno ai cittadini fatti dal gvernatore De Luca che pareva fossero la panacea per l'economia della Regione Campania si sono rivelati delle grandi boutade". Lo ha dichiarato la consigliera regionale campana del Movimento 5 stelle, Maria Muscarà. "Il bonus famiglie su cui molti contavano - ha proseguito Muscarà - perché era stato presentato come un aiuto concreto a chi era in ginocchio per aver perso il lavoro a causa del Covid altro non è che un meraviglioso pacco. Solo chi percepisce un reddito annuo sotto i 5300 euro può accedere a questo sostentamento. Una cifra davvero bassa che restringe il campo di chi può accedervi in maniera imbarazzante. Senza considerare i tanti che pur essendo in graduatoria sono ancora in attesa di ricevere il denaro che, lo ricordiamo, sono destinati all'accudimento dei figli con età inferiore ai quindici anni", ha concluso l'esponente del M5s.(Ren)