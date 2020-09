Coronavirus: Vella (Cts Sardegna), l'ordinanza di Solinas difende i sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo cercato di fare un provvedimento, il più morbido possibile, per difendere i sardi". Lo dice Stefano Vella, infettivologo, docente universitario e componente del Comitato tecnico-scientifico che supporta la Giunta regionale della Sardegna nell'emergenza coronavirus. Vella difende l'ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, che istituisce l'obbligo di esibire una sorta di certificato di "negatività" al Covid-19 allo sbarco in Sardegna o, in alternativa, di sottoporsi ai test una volta arrivati nell'isola. "Questo virus si combatte trovando gli asintomatici, il che è possibile solo attraverso i test - spiega Vella -. I numeri alti sono dovuto al fatto che, proprio grazie a test e tamponi vengono individuato tanti asintomatici che, beninteso, c'erano anche prima ma non facevano i test. Abbiamo una buona disponibilità di tamponi e presto - conclude sempre Vella - saranno disponibili anche i test antigenici che la Regione ha già ordinato: garantiranno il risultato in dieci minuti". (Rsc)