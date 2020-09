Sardegna: Cuccu (M5s), verificare procedure relative a mobilità interna Consorzio industriale Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verifica delle procedure relative alla mobilità esterna volontaria promossa dal Consorzio industriale provinciale di Cagliari per la copertura con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Quadro (categoria Q2), è al centro della nuova interrogazione presentata agli assessori regionali Anita Pili (Industria) e Valeria Satta (Affari generali, Personale e Riforma della Regione), dalla consigliera regionale segretaria della commissione Sanità e politiche sociali del Movimento cinque stelle, Carla Cuccu. Un organico composto, al 31 ottobre dello scorso anno, da 35 persone, che si ridurrà di 5 unità entro il 2020. "Per i prossimi due anni - spiega l'esponente pentastellata - è prevista la copertura di 3 nuove unità, delle quali 2 (ingegneri ambientali categoria Q2 e C2) andranno a comporre la dotazione organica del settore ambiente: per la prima si procederà tramite trasferimento definitivo, per l'altra tramite procedura concorsuale pubblica. Secondo i documenti di programmazione - aggiunge Cuccu - il Consorzio industriale provinciale di Cagliari è un ente pubblico economico e pertanto non è soggetto alla disciplina in materia di pubblico impiego. Inoltre il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio è stato sempre ricondotto al diritto privato ed attivato secondo procedure di tipo privatistico. Sarebbe il caso che gli assessorati competenti, cioè quelli all'Industria e al Personale, verifichino la correttezza della procedura di mobilità esterna volontaria indetta". (Rsc)