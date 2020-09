Coronavirus: Ciarambino (M5s), Covid hospital non funzionano, 2 non hanno attivato terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi scrivono tanti cittadini perché chiedono tamponi, così come a marzo restano a casa abbandonati a loro stessi. Questo smaschera la gestione De Luca in questa emergenza". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, candidata presidente del Movimento 5 stelle alla Regione Campania, partecipando in studio alla trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. "È grave perché sono trascorsi 4 mesi con il 118 che va a fare tamponi - ha proseguito - I Covid hospital non funzionano e ieri ho chiesto al viceministro Pier Paolo Sileri di verificare come mai nei 3 ospedali prefabbricati ben 2 non abbiano attivato le terapie intensive" (Ren)