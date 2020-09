Professioni: Duraccio rieletto presidente dei Consulenti del lavoro di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edmondo Duraccio è stato rieletto presidente dei Consulenti del Lavoro di Napoli per il prossimo triennio. Lo storico leader della categoria è stato confermato per la dodicesima volta al vertice del Consiglio provinciale partenopeo. Apprezzato come dirigente, professionista e giurista, autore di saggi in diritto del lavoro e sindacale, Duraccio ha ricevuto nelle elezioni per la costituzione del Consiglio il 95 per cento dei suffragi. Completano i vertici del Cpo di Napoli Francesco Capaccio (consigliere segretario) Fabio Triunfo (consigliere tesoriere), Giusi Acampora, Carlo Astarita, Massimo Contaldo, Pietro Di Nono, Alessandra Iovino e Maddalena Vitalone (consiglieri). Il Collegio dei revisori dei conti sarà presieduto da Nicola Sgariglia. Gli altri due componenti eletti nel Collegio dei Revisori sono Michela Sequino e Felicia Zanardi. "Il compito di questo Consiglio – sostiene Duraccio - sarà particolarmente arduo dovendo guidare i consulenti del lavoro napoletani nel difficile compito di assistenza delle aziende in previsione di una ripresa economica evitando, dunque, tanti licenziamenti. (Ren)