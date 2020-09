Imprese: Intesa Sanpaolo, da domani via a domande per Fondo emergenza Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziamenti, prosegue la nota, si distinguono in due categorie: fino a 800 mila euro a tasso zero; e superiori a 800 mila euro e fino a cinque milioni di euro a tassi di interesse prestabiliti secondo quanto stabilito del nuovo quadro temporaneo sugli aiuti (nel caso di prestiti con durata massima pari a 6 anni) oppure operazioni a condizioni di mercato (nel caso di prestiti con durata superiore ai 6 anni). L’importo massimo del finanziamento è pari a cinque milioni di euro per singola impresa. Questi interventi potranno essere concessi per nuove esposizioni, oltre che, su richiesta delle imprese, per il rifinanziamento di esposizioni esistenti (nel limite del 90 per cento dell’esposizione da rifinanziare). Le imprese che beneficiano del prodotto fino a cinque milioni con durata superiore ai 6 anni, prosegue la nota, possono richiedere una sovvenzione a valere su risorse regionali pari al valore attuale dei pagamenti di interessi dovuti nell’ambito di tali interventi e nel limite di 800 mila euro per impresa unica. “Questa offerta, declinata in collaborazione con la Regione Sardegna e Bei, va ad aggiungersi alle numerose iniziative messe in campo durante l’emergenza epidemiologica a sostegno del tessuto economico sardo: nell’economia regionale il peso delle attività legate al turismo e alla ristorazione, in termini di valore aggiunto, è del 6 per cento, due punti percentuali in più rispetto alla media italiana", ha commentato Pierluigi Monceri, responsabile della direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo. "Con le risorse messe a disposizione vogliamo dare un supporto concreto alle aziende sarde e alle filiere che ruotano intorno ad esse, in ottica di sostegno alla liquidità e agli investimenti, di transizione al digitale e di sostenibilità ambientale, perché questa crisi possa diventare un’occasione di rilancio per la capacità produttiva e la competitività dell’isola", ha concluso. (Com)