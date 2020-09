Coronavirus: Lamberti (Federlab), aperture Regione Campania su test a privati è mezza verità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma, ha sottolineato Lamberti: "se una società sportiva o una ditta commerciale, su proposta del competente medico aziendale, ha l'urgenza di testare lo stato di salute dei propri dipendenti, può farlo rivolgendosi alle cliniche o ai laboratori privati ma se ad avere questa esigenza dovesse essere un singolo cittadino, questa possibilità gli viene negata e lui dovrà necessariamente rivolgersi alle strutture della competente Asl". "Mi si consenta un po' di ironia - ha concluso Lamberti - ma è come voler concedere ad una balera la possibilità di effettuare solo balli di gruppo mettendo al bando quelli singoli. Evidentemente in via Santa Lucia non amano danzare da soli". (Ren)