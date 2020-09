Napoli: De Clemente (Unico), non parteciperemo a elezioni cassa previdenza commercialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione Italiana Commercialisti di Napoli comunica che non parteciperà alle prossime elezioni dei delegati della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. In particolare prendiamo le distanze dalle affermazioni diffuse dal Comitato 2024 e di qualsivoglia accostamento elettorale a eventuali candidati, ribadendo l'autonomia assoluta del nostro sindacato nel capoluogo campano rispetto a mere questioni di natura elettorale". Lo ha dichiarato in una nota Francesco De Clemente, presidente di Unico Napoli. (Ren)