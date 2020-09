Scuola: Ciarambino (M5s), troppo terrorismo mediatico, ripresa avvenuta in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Valeria Ciarambino, candidata presidente del Movimento 5 stelle alla Regione Campania, durante la trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. ha commentato la situazione della scuola e la gestione del governo con il ministro Azzolina: "si è fatto troppo terrorismo mediatico ed era paura non fondata perché ieri si è ripreso in sicurezza. Il rischio zero non è possibile ottenerlo e se pensiamo alla Campania il calendario scolastico è di competenza regionale". In riferimento al governatore della Campania ha aggiunto: "altri governatori hanno deciso in tempo il rinvio mentre De Luca improvvisamente ha rinviato al 24 settembre. La mia domanda a questo presidente è anziché collaborare con il governo per garantire la sicurezza, cosa ha fatto in 5 anni sull'edilizia scolastica con istituti fatiscenti e classi pollaio? Tutti i nodi vengono sempre al pettine". (Ren)