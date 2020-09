Napoli: consegnati in Camera di commercio 60mila euro raccolti a favore della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre assegni per un totale di 60mila euro, frutto di una raccolta fondi promossa da Aicast (Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo) e Banca di credito cooperativo di Napoli, sono stati consegnati questa mattina nel salone delle grida della Camera di commercio di Napoli ai rappresentanti di Asl Napoli 1, Ospedale Cotugno e Fondazione Pascale. Un segnale tangibile di sostegno per chi opera quotidianamente nella lotta al Covid-19. Il presidente dell'ente camerale Ciro Fiola ha spiegato: "La Camera di Commercio su richiesta di Aicast e Bcc Napoli ha ospitato questa consegna di fondi, destinati ad alcune realtà della sanità in Campania. Una raccolta organizzata in un momento particolare dove il Covid-19 mordeva ma che si attualizza con i momenti che stiamo vivendo. A noi ha fatto piacere che le imprese si siano associate per questa raccolta fondi, aggregando poi anche i cittadini. Noi siamo pronti anche a fare altro per sostenere chi opera a favore di chi soffre, partecipando a ulteriori analoghe iniziative". Liliana Langella, presidente provinciale Aicast, ha sottolineato: "L'associazione di commercianti che rappresento ha dimostrato sensibilità al richiamo ed ha voluto partecipare a questa raccolta. La cosa importante è che bisogna mettere in mostra le figure dei commercianti perché vengono viste solo come persone che agiscono nell'ambito del commercio e non si occupano del sociale. Invece ancora una volta abbiamo dimostrato che tutti insieme siamo presenti anche nei problemi del sociale". (segue) (Ren)