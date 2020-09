Imprese: Cdp e Credit Agricole Italia insieme per sostenere crescita di Andriani Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa Depositi e Prestiti e Credit Agricole Italia, con il ruolo di mandated lead arranger e banca agente, hanno scelto di sostenere Andriani Spa con un finanziamento di complessivi 15 milioni di euro, di cui 10 da parte di Credit Agricole Italia e cinque milioni erogati da Cdp. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse saranno finalizzate al completamento di investimenti previsti dal piano industriale 2018-2022 per la crescita del Gruppo e riguarderanno nello specifico l’installazione di tre nuove linee di produzione di pasta e cous cous e un nuovo magazzino automatizzato. "Siamo molto orgogliosi di poter supportare realtà aziendali come Andriani che rappresenta una giovane ma consolidata storia di successo del nostro Mezzogiorno: una società che ha fondato la propria crescita su temi molto a cuore per il Gruppo Cdp, quali ad esempio la sostenibilità energetica, la biodiversità, la valorizzazione del territorio locale, la tracciabilità alimentare, la sicurezza ed educazione alimentare ed il benessere delle persone e delle comunità locali”, ha commentato Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese. (segue) (Com)