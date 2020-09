Napoli: De Siano (FI), consigliere Pistone resta nella Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è stato alcun contatto tra il consigliere municipale della lega Giuseppe Pistone e il coordinamento regionale campano di Forza Italia e, pertanto, qualsiasi notizia di una sua adesione e ancor più di una sua possibile candidatura alla presidenza della Settima Municipalità di Napoli è destituita di fondamento". Lo ha precisato in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia della Campania, il senatore Domenico De Siano, in relazione alle notizie sull'annunciata adesione di Giuseppe Pistone, consigliere della Lega della settima municipalità di Napoli, a Forza Italia. De Siano ha aggiunto: "Anzi allo stato non solo mi risulta che il consigliere Pistone sia ancora espressione della Lega, ma abbiamo già un presidente di municipalità, Maurizio Moschetti, che sta lavorando, peraltro in un territorio difficile, davvero bene e non c'è dubbio che Forza Italia porterà il suo nome al tavolo interpartitico, anche in quanto presidente uscente". (Ren)